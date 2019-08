Dort, wo das ganze Jahr über der Wein zuhause ist, hält einmal im Jahr die Kunst Einzug: Dann verwandeln sich in der Kellergasse in Haugsdorf für ein Wochenende Presshäuser und Kellerröhren in Galerien, ein malerisches Platzerl dient als Bühne für Literaten und Konzerte finden unterm Sternenhimmel statt. Beim Fest KUNST&WEIN in Haugsdorf spielt sich in der Großen Kellertrift alles ober und unter der Erde ab: Ausstellungen, Lesungen namhafter Autoren, Abende mit Musik zwischen Pop, Jazz und Bodenständig. Die Weinkeller sind die Kulisse für das Kulturfest, das seit mehr als 20 Jahren Ende August immer wieder die Kellertrift mit Leben füllt und für das Künstler wie Hermann Nitsch oder Peter Turrini gewonnen werden konnten. Neben der Kunst spielt der Wein der Haugsdorfer Winzerinnen und Winzer die Hauptrolle: Bei

Verkostungen, Weingesprächen und beim